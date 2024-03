Contestation de la loi d'amnistie : Le CNA rejette fermement la proposition du Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 20:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Collectif Non à l'Amnistie (CNA) a exprimé son opposition à la proposition de loi d'amnistie du président de la République, Macky Sall, devant l'Assemblée nationale. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, les membres du CNA ont qualifié cette amnistie, de discriminatoire et ségrégationniste, appelant le Président à respecter la mémoire des victimes des manifestations de mars 2021. Pour Saër Mangane et ses collègues, plutôt que d'amnistier les coupables, il est essentiel de recenser les victimes et de protéger la stabilité du pays. Le CNA promet de mobiliser toutes ses ressources, pour faire retirer cette loi de l'Assemblée nationale.