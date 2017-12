Corée du Sud. Pris au piège des flammes au sauna

Au moins 29 personnes ont péri et 26 ont été blessées, hier, dans l'incendie d'un immeuble à Jecheon, dans le centre de la Corée du Sud. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment de huit étages abritant un centre de sports, un bain public et des restaurants. Une vingtaine de corps ont été retrouvés dans un sauna et les autres dans d'autres parties de l'immeuble, a précisé l'Agence nationale anti-incendie.





Le feu a apparemment démarré dans un parking situé dans la partie inférieure de l'immeuble. Plusieurs personnes qui se trouvaient dans le bain public ne se sont pas rendus compte de la situation et ont été prises au piège. D'autres ont été forcées de sauter dans le vide, atterrissant sur des matelas disposés à la hâte dans la rue.





Les organisateurs des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, ont annulé un passage de relais de la torche olympique, qui devait avoir lieu le 22 décembre 2017 dans la ville.







letelegramme.fr