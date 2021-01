Covid-19: selon le Dr Agnès Ricard-Hibon, "plus on attend, plus la circulation virale monte et plus ce sera difficile de redescendre" Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|









Source : Le Dr Agnès Ricard-Hibon, directrice du SAMU 95 et membre de la Société Française de Médecine d'Urgence était l'invitée de BFMTV ce vendredi. Elle réagit aux annonces de Jean Castex et déclare "plus on attend, plus la circulation virale monte et plus ce sera difficile de redescendre".Source : https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-selon-le-dr-a...

