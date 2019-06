Dialogue national: Les représentants du pouvoir et de Benno, connus Aminata Touré, Ismaïla Madior Fall, Me Ousmane Sèye, Seydou Diouf et Mor Ngom ont été choisis par le président de la République pour représenter l’Etat au Dialogue national. Selon "Libération" qui donne l’information, Momar Samb, Bounama Seck, Aïssata Tall Sall et Serigne Mbaye Thiam ont été désignés lors de la rencontre entre Macky Sall et l'état-major de Benno Bokk Yakaar, pour représenter la mouvance présidentielle.

