"Dissolution" de l’Assemblée nationale et du HCCT : Les précisions de l’APR

Mercredi 17 Janvier 2018

Durant la rencontre entre leaders de partis alliés de la mouvance présidentielle, tenue samedi dernier, et axée sur les enjeux et défis des prochaines échéances électorales, les propos du Président Macky Sall ont principalement porté sur « l’animation du parti à Dakar, la remobilisation des bases militantes de l’APR, l’unité et la solidarité entre les différents responsables, et envers les Alliés et mouvements de soutien, à travers notamment la mise en place dans les différentes communes, et à l’échelle du département, de cadres unitaires de concertation ; la mise en place d’un secrétariat ad hoc, avec comme mission de convoquer la prochaine réunion des responsables du département de Dakar, en prenant le soin d’élargir le cadre à d’autres responsables qui n’avaient pas pris part à la rencontre ».



Selon le porte-parole de l’Alliance pour la République, au-delà de ces messages de fraternisation et de renforcement de la massification de l’électorat en faveur de la majorité présidentielle adressés aux responsables ‘’apéristes’’, pour une victoire la plus large possible dès le premier tour en 2019, « aucune allusion n’a été faite en direction de messieurs Ousmane Tanor Dieng ou Moustapha Niasse par le Président Macky Sall ».









Libération

