Drame des Maristes : L'étau se resserre sur Aïda Mbacké Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre Aïda Mbacké, la dame qui aurait brûlé vif son mari, finalement décédé de ses blessures. Selon Libération, qui donne l'information, Serigne Bassirou Guèye a désigné le juge du 8e cabinet pour mener l'instruction et requis le mandat de dépôt contre la mise en cause pour assassinat.

Un mois après le "drame des Maristes", la suspecte sera placée sous mandat de dépôt. Selon des informations d’Emedia.sn, Aïda Mbacké sera en effet placée sous mandat de dépôt ce jeudi 6 décembre 2018 par le juge du 8e Cabinet. Les charges de meurtre ont été retenues contre la jeune femme accusée d’avoir brûlé à mort son mari Khadim Ndiaye.



​Les enquêteurs de la gendarmerie de Faidherbe ont retenu les faits de meurtre contre Aida Mbacké avant de la déférer au Parquet. Lequel a confié le dossier au juge d’instruction du 8e cabinet. Ce dernier devrait entendre la présumée ce mercredi dans la soirée mais, son avocat a demandé le report jusqu’à ce mercredi. Après avoir passé sa première nuit de garde-à-vue à la caserne Samba Diéry Diallo, va passer la nuit du mercredi au jeudi au commissariat de Grand-Dakar.



​L’avocat de la défense lève un coin du voile sur les faits reprochés à Aida Mbacké. « Elle est poursuivie pour meurtre. De l’essence avait été trouvée dans la chambre conjugale et elle s’est servie de cette essence pour mettre à feu son défunt mari. Donc, la préméditation a été retenue », a renseigné l’avocat de la défense.

