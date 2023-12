Éducation : Les handicapés de Pikine plaident pour une éducation inclusive et le droit à l'éducation Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Les personnes handicapées de Pikine, un département de la banlieue de Dakar, ont plaidé pour une éducation inclusive, pour tous les enfants handicapés du département. Ils ont également demandé une formation des enseignants sur la gestion des enfants handicapés dans les établissements scolaires.



Lors d'une conférence à Guinaw Rail Sud, les acteurs ont énuméré les difficultés auxquelles les enfants handicapés sont confrontés et qui nécessitent une prise en charge comme tous les autres. Ils ont notamment cité le manque d'équipements adaptés, le manque de formation des enseignants et l'attitude discriminatoire de certains parents et enseignants.



" Nous demandons au gouvernement de mettre en place des politiques publiques inclusives qui garantissent le droit à l'éducation pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés ", a déclaré Abdoulaye Diallo, président de l'Association des personnes vivant avec un handicap à Pikine.



Les participants à la conférence ont également demandé aux autorités de mettre sur table des budgets participatifs sensibles au handicap pour régler le problème.



L'éducation inclusive est un principe, qui vise à garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés. Elle nécessite des adaptations des établissements scolaires et des programmes d'enseignement, pour répondre aux besoins spécifiques des enfants handicapés.



Le Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui garantit le droit à l'éducation pour tous les enfants handicapés. Cependant, le pays a encore du travail à faire pour mettre en œuvre ce droit.

