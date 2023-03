Éliminatoires Can U23: Les lions prennent une sérieuse option avant le retour à Bamako Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale olympique du Sénégal a pris une sérieuse option pour la qualification à la prochaine Can U23. Ils ont battu, ce mercredi au stade Abdoulaye Wade, le Mali sur la marque de 3-1. La rencontre comptait pour la manche aller du dernier tour des éliminatoires. Les hommes de Demba Mbaye ont pris l’avantage dès […] L’équipe nationale olympique du Sénégal a pris une sérieuse option pour la qualification à la prochaine Can U23. Ils ont battu, ce mercredi au stade Abdoulaye Wade, le Mali sur la marque de 3-1. La rencontre comptait pour la manche aller du dernier tour des éliminatoires. Les hommes de Demba Mbaye ont pris l’avantage dès la 13e mn, sur un coup franc de Mamadou Lamine Camara. Ibrahima Niang double la mise à la 26e mn, avant qu’Abdallah Sima ne corse l’addition sur penalty, à la 65e mn. Thiémoko Diarra avait réduit l’écart pour le Mali, à l’heure de jeu. Le Sénégal fait ainsi un pas important vers la qualification, avant le match retour prévu dans une semaine à Bamako.



