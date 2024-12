Enlèvement du Khalife Thierno Amadou Hady Tall : la Katiba Macina pose un acte de défiance Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 02:27 | | 0 commentaire(s)|

Mali Atlanticactu/ Bamako/ Kayes/ Karim Koulibaly La communauté musulmane principalement les adeptes de la Tijanya sont dans l’émoi après l’enlèvement de Thierno Amadou Hadi TALL Khalife Général de la Tijaniya à Nioro du Sahel. Cet acte, survenu le 26 décembre 2024 alors qu’il revenait de Diabadiala, est attribué à des hommes armés, possiblement affiliés à la Katiba Macina, un groupe djihadiste dirigé par Amadou KOUFA. Thierno Amadou Hadi TALL est une figure spirituelle influente, successeur de son père, Thierno Hady Tall, décédé en 2007. Son engagement en faveur de la paix et ses appels aux jeunes à se détourner des groupes terroristes ont fait de lui une cible pour les extrémistes. La Katiba Macina, active dans le centre du Mali, est connue pour ses actions violentes et son opposition aux figures religieuses modérées. L’enlèvement de Thierno Amadou Hadi TALL vise à intimider ceux qui prônent la paix et la réconciliation. Les autorités maliennes, en collaboration avec les forces de sécurité, ont lancé des opérations pour localiser et libérer le Khalife. La population, quant à elle, exprime sa solidarité à travers des prières et des manifestations pacifiques, appelant à sa libération rapide et à la fin des violences perpétrées par les groupes terroristes. Cet événement souligne la nécessité d’une action concertée pour renforcer la sécurité et protéger les leaders religieux qui œuvrent pour la paix au Mali. D’où l’intensification de la lutte contre le terrorisme et la promotion des initiatives de développement pour contrer l’extrémisme violent. En attendant, les prières se multiplient pour le retour sain et sauf de Thierno Amadou Hadi TALL, symbole de résilience et de foi pour de nombreux Maliens.



