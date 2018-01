Enquête exclusive: Il avait abattu la Sénégalaise Sophie Diédhiou enceinte de 5 mois à Annecy

En appel, la cour d’assises de la Savoie a jugé ce soir qu’il s’agissait d’un meurtre et Thierry Benjamin Mulatier, 28 ans, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle il y a quelques minutes. En juin, à Annecy, les jurés avaient dit que c’était un accident et il avait écopé de trois ans de prison ferme pour « homicide involontaire ».



A Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), le 18 août 2008, Thierry Benjamin Mulatier avait abattu d’une balle en pleine tête à bout portant la seconde femme de son père, Patrick Mulatier, 58 ans, une Sénégalaise de 27 ans, Sophie (Safietou) Diedhiou. Le couple s’était rencontré sur internet, le mariage avait été célébré à Dakar et Sophie Mulatier était enceinte de cinq mois au moment où elle avait été tuée. Thierry Benjamin Mulatier a toujours affirmé qu’il avait tiré involontairement en jouant avec le pistolet.