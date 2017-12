Envie d’uriner fréquente et douleur dans le bas du ventre: S’agit-il d`une infection urinaire ?

‘’Bonjour Docteur,

Depuis peu, je ressens une douleur accompagnée d’une envie d’uriner fréquente dans le bas du ventre, mais quand j’urine, seulement quelques gouttes sortent. J’ai pris un anti spasmodique, bu de l’eau et pris une douche chaude sans amélioration. Les douleurs sont supportables, mais gênantes. Je commence à avoir chaud et des palpitations. S’agit-il d’une infection urinaire ?’’

Alexandra, 28 ans



La réponse de docteur

Il est probable qu'il s'agisse d'une infection urinaire.

Voici donc quelques conseils :

- Buvez tout de suite un litre et demi d'eau en 30 minutes. Cela permet d'uriner rapidement beaucoup et de nettoyer la vessie si elle contient des bactéries.

- Allez rapidement voir votre médecin. Il vous prescrira une analyse d'urine et un médicament antibiotique.

- Allez ensuite au laboratoire d'analyse directement pour faire l'analyse d'urine.

- Rentrez chez vous et prenez l'antibiotique, en attendant votre analyse d'urine.

- Retournez voir votre médecin dès que vous avez les résultats, pour savoir si l'antibiotique que vous aviez pris, était efficace.

- Et surtout, continuez à boire beaucoup, comme le premier jour.











