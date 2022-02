Évènements du 16 février 1996 : 28 ans après, les policiers à la retraite réclament justice...

Les gardiens de la paix devenus des retraités ont tenu à rappeler au président de la République leur préoccupation concernant les évènements du 16 février 1996. Ces agents à la retraite n'en peuvent plus de tirer le diable par la queue.



Par la voix de leur Président Cheikhna Keïta, ils veulent encore se faire entendre. Selon lui, depuis 28 ans aucune promesse n'a été faite. Malgré quelques récompenses allouées par l'État, 1 million pour chaque personne. Face à cela, ces derniers réclament toujours justice dans cette affaire.



« Nous interpellons le président de la République pour que justice soit faite. Depuis 28 ans aucune promesse n'a été faite, et les familles des victimes sont toujours là pour réclamer leur droit et nous pensons que cette fois-ci le problème va être résolu une bonne fois pour toutes... » a déclaré le président du mouvement des policiers à la retraite.



Pour rappel, le 16 février 1996 lors d’une marche non autorisée de l'opposition et à laquelle ont pris part des membres du mouvement «moustarchidines wal moustarchidates», six policiers avaient été tués par des manifestants...

