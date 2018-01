Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte France : Macron annonce la suppression de la taxe d’habitation à cette date ! Rédigé par la redaction le 2 Janvier 2018 à 18:36 | Lu 219 fois

Le Président Français, Emmanuel Macron a annoncé samedi, en signant la loi de finances 2018, qu’il avait ‘’pour perspective en 2020 une réforme en profondeur qui permettra de supprimer l’impôt sur l’habitation pour la totalité de ses concitoyens’’.

La taxe d’habitation est un impôt, s’appliquant à chaque personne (propriétaire ou locataire ou occupant à titre gratuit) disposant d’un bien immobilier. Elle est payée par la personne ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables au 1er janvier de l’année d’imposition.

Ainsi, le budget 2018 entame la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, qui sera effectuée par tiers, avec un premier tiers l’an prochain, a rappelé le président Français. Elle sera progressivement supprimée d’ici 2020.

Le chef de l’État français a procédé à une signature en direct sous l’œil des caméras, les trois dernières lois votées au Parlement dont celle du budget 2018.

« Ces trois textes sont des changements profonds de notre organisation économique et écologique », a assuré Emmanuel Macron.

Pour cette séance de signature, qui précède la promulgation dimanche des trois textes, le chef de l’État était aux côtés du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, dans son bureau de l’Elysée.

S’inspirant d’une habitude des présidents américains de signer les lois au sein de la Maison-Blanche, Emmanuel Macron avait inauguré cette mise en scène en septembre, en signant en direct, dans son bureau de l’Elysée, la loi de moralisation de la vie politique.

Il avait répété cette opération de communication pour la signature des ordonnances travail et enfin, le 30 octobre de la loi sur la sécurité qui a pris le relais de l’état d’urgence.





Emeraude ASSAH

