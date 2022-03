Guerre en Ukraine - Poutine assure qu’il atteindra ses buts par la négociation ou par la guerre, selon l'Elysée

Dans un entretien de près de deux heures avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a dit sa détermination à atteindre ses objectifs « soit par la négociation, soit par la guerre », le président français réitérant sa « grave préoccupation » sur la sécurité nucléaire, selon l’Élysée.



Le président russe a assuré à Emmanuel Macron, selon la présidence française, qu’il « n’était pas dans son intention de procéder à des attaques des centrales nucléaires » en Ukraine et s’est dit « prêt à respecter les normes de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) pour la protection des centrales ».



Mais l’attaque vendredi de la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d’Europe, dont les troupes russes ont pris le contrôle, a fait craindre le pire.

Emmanuel Macron a réitéré auprès de Vladimir Poutine sa « grave préoccupation » pour la sécurité des sites nucléaires ukrainiens. Il a insisté sur « l’impératif que des mesures concrètes soient prises pour y répondre », selon l’Élysée.



Inquiétude relayée aussi dans la soirée auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky auquel le président français a dit que Vladimir Poutine lui avait « donné son accord pour qu’un travail conjoint soit engagé sur la base des recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique ».



Lundi, lors d’une réunion du conseil des gouverneurs de l’AIEA, son directeur devrait faire des propositions pour la sécurité des centrales ukrainiennes.

En attendant, l’AIEA a exprimé dimanche sa « profonde inquiétude » à la suite d’informations indiquant une interruption des communications avec la centrale de Zaporojie.



Sur le terrain, « plus le conflit dure, plus le risque de voir des formes de guerre brutale augmente », ont souligné des conseillers de la présidence française.



« Le risque chimique n’est pas avéré », a précisé un conseiller interrogé sur ce sujet, « mais on a vu comment la Russie a pu se comporter en Tchétchénie ou en Syrie ou, à travers des milices, en Centrafrique ou au Mali ». « Cela ne préjuge pas de ce que la Russie fera en Ukraine, mais cela nécessite de trouver un moyen d’obtenir au plus vite l’arrêt des combats », a-t-il ajouté.



Vladimir Poutine, qui accuse les Ukrainiens d’empêcher les évacuations de civils, a lui estimé que « la responsabilité revenait aux Ukrainiens de laisser partir la population des villes encerclées », selon l’Élysée.



Pour Emmanuel Macron, le président russe reste « très déterminé à atteindre ses objectifs », dont « ce qu’il appelle la “dénazification” et la neutralisation de l’Ukraine » ainsi que la reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe et de l’indépendance du Donbass. Exigences qui sont, selon Paris, « inacceptables pour les Ukrainiens ».



« Il n’est pas impossible que nous prenions de nouvelles sanctions prochainement », a annoncé l’Élysée, sans préciser si elles pourraient aller jusqu’à limiter les importations de gaz et de pétrole russe, dont dépendent plusieurs pays européens.



« L’objectif reste non pas de faire la guerre à la Russie, mais de faire changer Vladimir Poutine de calcul », ont répété les conseillers d’Emmanuel Macron.

Moscou a mis en garde les pays voisins de l’Ukraine contre l’accueil d’avions de combat de Kyiv alors que les États-Unis ont dit « travailler activement » sur un accord avec la Pologne pour l’envoi d’avions de chasse. (AFP)







Source : https://www.impact.sn/Guerre-en-Ukraine-Poutine-as...