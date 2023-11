Intronisation de Cheikh Ahmed Coulibaly et des nouveaux membres de la Commission électorale nationale automne Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Ce matin, Cheikh Ahmed Coulibaly, magistrat à la retraite, ainsi que les récents membres de la Commission électorale nationale automne, ont prêté serment lors d'une cérémonie solennelle à la Cour suprême. La séance a également marqué l'installation officielle des douze membres actuels de la Cena et d'un nouveau membre au Conseil constitutionnel. Abdoulaye Sylla, président de la Commission électorale, a souligné l'engagement de l'équipe envers la conduite irréprochable des prochaines élections et le respect des droits des candidats et électeurs, en stricte conformité avec la loi.



