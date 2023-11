JOKKOLABS s'engage pour la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat : Focus sur l'Innovation et la Croissance Économique des Jeunes Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)| La semaine mondiale de l'entrepreneuriat débute aujourd'hui, marquant neuf années d'implication active de JOKKOLABS aux côtés de nombreux partenaires. Cette célébration mettra en avant le thème central : « Entrepreneuriat des jeunes : Innovation et croissance économique ». Au cours de cette semaine, des rencontres variées aborderont divers aspects de l'entrepreneuriat, allant de la création d'entreprises à l'innovation technologique, avec un accent particulier sur le renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes. Une occasion propice pour JOKKOLABS de jouer un rôle moteur dans le soutien et l'inspiration des générations futures d'entrepreneurs.



