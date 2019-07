Kaolack : Un pont en pneus pour désenclaver le village de Dabane et environs Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 02:53 | | 0 commentaire(s)| Niché dans la commune de Keur Socé, le village de Dabane et environs recourent à leur intelligence pour se frayer un chemin.

Entouré par une vallée morte et avec des pistes impraticables surtout pendant l'hivernage, les jeunes des villages de Dabane, Battara et Dinguiraye se sont rencontrés aux sites névralgiques du piste reliant Koutal Dabane et Ndiédieng en passant par Darou Mbiteyène village du Khalife de Médina Baye pour fabriquer un pont afin de pouvoir accéder à leurs champs, au poste de Santé de Koutal et à la ville de Kaolack.

A cet effet les jeunes recourent à des pneus, des sacs de sable pour l'érection d'un pont au moment ou le PUDC semble oublier les zones prioritaires.



