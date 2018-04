Kenya : des femmes victimes de viols à l’hôpital après leur accouchement

Rédigé par La rédaction de leral.net le 20 Avril 2018 à 10:24 | Lu 156 fois

Depuis la fin de l’année 2017, le Kenya connaît un embrasement contre le sexisme et la misogynie sur les réseaux sociaux suite à des dénonciations pour des faits de viols. Si cet acte criminel en lui-même est condamnable, le contexte ici décrit, est encore plus odieux. En effet, c’est dans un hôpital, lieu censé apporté réconfort et sécurité, que les faits se sont déroulés, à l’encontre de jeunes femmes venues accoucher.