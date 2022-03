L’Egypte saisit la FIFA : «On a été victime de.. »

L’Association égyptienne de football a déposé une plainte officielle auprès de l’observateur du match, du responsable de la sécurité, de la CAF et de la FIFA concernant l’atmosphère qui a entouré le match contre le Sénégal, rapporte senenews.com.





« La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte formelle contre son homologue sénégalais auprès de l’observateur de match, le responsable de la sécurité, de la CAF et de la FIFA, avant le début du match entre les deux équipes. De plus, les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens en leur lançant des bouteilles et des pierres pendant l’échauffement, ainsi qu’en attaquant le bus de l’équipe égyptienne, ce qui a provoqué des éclats de verre et des blessures, ce qui a été documenté avec des photos et des vidéos jointes à la plainte ».

Source : https://www.exclusif.net/L-Egypte-saisit-la-FIFA-O...