LOUGA : Conflit foncier entre les familles Khoulé et Mbaye - Une situation tendue

Le conflit foncier opposant les familles Khoulé et Mbaye à Louga s'est intensifié, avec l'implication de la famille Djily Mbaye, accusée d'avoir envoyé des individus pour couper des arbres et morceler une parcelle revendiquée par la famille Ndiangue Khoulé. Ce terrain serait directement lié au titre foncier 14.46L.



Un appel à l'intervention des autorités



Face à cette escalade des tensions, la famille Khoulé, par la voix de son porte-parole, a publiquement interpellé les autorités pour qu'une solution soit trouvée rapidement. Elle sollicite notamment l'implication du président de la République et du Premier ministre Ousmane Sonko afin de trancher ce litige foncier et de prévenir d'éventuels affrontements.



Un enjeu sensible et complexe



Les conflits fonciers sont des problématiques récurrentes au Sénégal et peuvent avoir des conséquences lourdes sur la cohésion sociale et l'économie locale. La demande d'une intervention à haut niveau témoigne de la gravité de la situation. Il est crucial qu'une solution légale et équitable soit trouvée afin d'apaiser les tensions et d'éviter des incidents regrettables.



Quelles solutions possibles ?



- Le gouvernement pourrait opter pour plusieurs pistes afin de résoudre ce litige :



- Une médiation rapide impliquant les parties concernées et les autorités locales pour trouver un compromis acceptable.



- Un recours juridique qui permettrait d'éclaircir les droits de propriété foncière sur la base des documents officiels.



- L'intervention des chefs religieux et coutumiers, qui jouent un rôle essentiel dans la résolution des conflits communautaires.



Un dénouement rapide ou une procédure judiciaire longue ?



La question demeure : le gouvernement pourra-t-il trouver une solution rapide ou faudra-t-il attendre une longue procédure judiciaire pour clarifier la propriété du terrain ? L'issue de ce litige pourrait déterminer la manière dont les conflits fonciers seront gérés à l'avenir dans la région de Louga et au Sénégal en général.



Affaire à suivre...





