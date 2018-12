La dépouille de Sidy Lamine Niasse en route vers Kaolack

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

La dépouille de Sidy Lamine Niasse a quitté l’hôpital Principal de Dakar, vendredi à 10 heures, pour être amenée au siège du groupe Walfadjri avant d’être acheminée à Léona Niassène, dans la commune de Koalack (centre), où est prévue son inhumation, dans l’après-midi.



L’enterrement du journaliste et islamologue, prévu dans un premier temps mercredi, après son décès survenu la veille, avait été reporté à la suite de divergences autour du lieu de sa sépulture. Ses enfants souhaitaient que le président-directeur général du groupe de presse Walfadjri (privé) repose, selon ses dernières volontés, au cimetière de Yoff, à Dakar, son grand-frère Ahmet Khalifa Niasse et ses parents de Léona Niassène et Médina Baye eux, souhaitaient l’inhumer à Kaolack.



A la suite d’une médiation de bonnes volontés, un compromis a finalement été trouvé jeudi, pour qu’il soit inhumé à Léona Niassène.



Sidy Lamine Niasse fait partie des premiers Sénégalais à investir dans les médias, avec la création du groupe Walfadjri dans les années 80, l’une des plus importantes entreprises du secteur, propriétaire de la radio-télévision Walfadjri et du journal WalfQuotidien.



Journaliste et islamologue de renom, il a pris part au développement du pluralisme médiatique au Sénégal, en animant une émission hebdomadaire sur la radio-télévision du groupe.



Sidy Lamine Niasse prenait souvent part aux émissions du service audiovisuel de Walfadjri, écrivant quelquefois des éditoriaux publiés dans le journal WalfQuotidien.



Dans cette initiative privée, il a eu comme collaborateurs d’éminents journalistes, dont Tidiane Kassé, Abdourahmane Camara, Jean Meïssa Diop, Mame Less Camara, Mamoudou Ibra Kane et Ousmane Sène, qui ont travaillé pour la radio, la télévision ou les journaux Walfadjri (devenu WalfQuotidien) et Walf Grand-Place, lequel a cessé de paraître.











APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos