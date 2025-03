Lancement du Projet des Bureaux Économiques Locaux : Le Maire des Parcelles assainies, Aboubacar Djamil Sané salue l’initiative

Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, à travers l’Agence de Développement Local (ADL) et en partenariat avec l’Association Sénégalaise d’Appui à la Décentralisation et aux Initiatives Citoyennes (ASADIC-TAATAAN), a lancé un projet ambitieux visant à accompagner les collectivités locales.



Ce programme prévoit la mise en place de Bureaux Économiques Locaux (BEL) dans neuf communes cibles, avec pour objectif, de dynamiser l’économie locale et de renforcer les capacités des acteurs territoriaux.



Une initiative saluée par le Maire des Parcelles assainies

Lors de la cérémonie de lancement, tenue à l’Hôtel de Ville des Parcelles assainies, Monsieur Aboubacar Djamil S, manéaire de la commune, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative. Il a adressé ses remerciements au Directeur général de l’ADL, Monsieur Diamé Signaté, pour cet engagement en faveur du développement économique et social des collectivités locales.



Dans le cadre de ce projet, des matériels informatiques ont été remis au maire, une dotation qui permettra de mieux équiper la municipalité et d’améliorer la gestion des nouvelles structures économiques mises en place.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de modernisation de l’administration territoriale et du développement inclusif, en accord avec les politiques publiques visant à rapprocher l’État des réalités locales.



Avec la mise en place des Bureaux Économiques Locaux, les collectivités bénéficieront d’un meilleur accompagnement dans la gestion de leurs projets économiques, favorisant ainsi l’émergence d’un tissu entrepreneurial plus structuré et compétitif.