Le Sénégal dévoile son potentiel dans le Numérique à L'Expo Dubaï 2020*

Dans le cadre de la promotion et la vulgarisation des projets- réalisations de l'écosystème numérique et la mise en œuvre de la Stratégie Sénégal Numérique 2025., le Sénégal s'est déployé à l'Expo Universelle Dubaï 2020 à l'occasion de l'organisation de la Semaine du Numérique initiée par le Ministère de l'Économie numérique et des Télécommunications. La délégation, composée de toutes les structures publiques et privées de l'écosystème, est conduite par le Directeur de Cabinet du Ministère de l'Economie Numérique et des Télécommunications, M. Mbaye Coulibaly, représentant Monsieur le Ministre Yankhoba Diattara.

A cette occasion l'attractivité du Sénégal a été promue à travers les invitations des pays et autres délégations présents sur place.

En sus des B2B, B2C, B2G et G2G.La délégation sénégalaise effectue également une série de benchmark des solutions innovantes proposées par des partenaires qui pourraient être répliquées au Sénégal au profit des populations.

Au-delà des présentations des projets dans le Pavillon Sénégal par les agences et directions comme l'Artp, le PTN, la Senum, les directions du ministère, le Sénégal a organisé une conférence et un Panel de Haut Niveau sur le thème ‘opportunités d'investissement dans le secteur de l’économie numérique et des Télécommunications au Sénégal.



La conférence de presse.



Cette activité est le premier plus grand rendez-vous de cette semaine. Elle regroupe les 192 commissaires généraux ou leurs représentants, des milliers de participants et de journalistes établis partout dans le monde ou présents à l'expo universelle Dubaï 2020. Elle est également diffusée en ligne et traduite simultanément en anglais, en français et en arabe.



Cette conférence de presse a été organisée en présence d M. Abdoul Ly, DG de l'ARTP, M. Bathie Ciss, Secrétaire Général de l'ASEPEX, M. Aly Koto Ndiaye du Codir du FDSUT et Mme Diyé Dia, Directrice Générale ARISTARCHUS.





A la découverte des activités de la semaine, un tour au Pavillon Sénégal …



Implanté dans le District Mobilité aux côtés de Grandes Nations comme l'Angola, la France, la Côte d’Ivoire, la Corée ou encore la Russie entre autres, le Sénégal a fait appel à l'expertise locale, en l'occurrence l'artiste Bibi Seck, pour réaliser le design intérieur du pavillon en forme de S, avec une équipe de l'Asepex préposée aux présentations et exposés en direction des 5 à 6000 visiteurs qui y affluent surtout au lendemain de la victoire des Lions.

