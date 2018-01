Le basilic, cette plante aux vertus méconnues Le basilic est souvent utilisé en cuisine pour sa saveur très parfumée et fraîche, mais saviez-vous que le basilic peut être utilisé pour traiter certains maux du quotidien ?

Les propriétés santé du basilic



Antioxydant: les antioxydants permettent de réduire les risques cardio-vasculaires et certains cancers. Consommer un peu tous les jours (par exemple sur vos salades, salades de fruits et dans vos plats), permet donc de maintenir votre santé en lui apportant des molécules indispensables à son bon fonctionnement.



Antibactérien: permettrait d’augmenter l’activité antibactérienne de votre corps et de certains médicaments.



Potentiel hypoglycémiant: la consommation permet d’aider les diabétiques, car il entraîne une baisse tu taux de sucre dans le sang.

Le basilic regorge donc de bienfaits pour le corps humain, mais il n’est peut-être pas toujours évident d’en consommer dans vos plats au quotidien. Voici donc une recette rapide qui vous permettra de consommer dans tout au long de la journée.



Recette de tisane au basilic

• Faites bouillir 1 litre d’eau.

• Une fois l’eau bouillie, stoppez le feu et versez une grosse poignée (fraîche ou sèche) dans l’eau.

• Laissez infuser 5 minutes.

• Filtrez puis laissez refroidir.



Cette tisane peut se boire chaude ou froide en fonction de vos préférences. Elle est idéale pour les personnes stressées et anxieuses. Très utile aussi en cas de crise de migraine. Attention quand même, consommer à trop haute dose le basilic, a une action sédative.



Vous pouvez aussi utiliser en décoction pour faire des gargarismes en cas d’infection dentaire (type aphtes). Pour cela, faites bouillir 20 cl d’eau et ajoutez quelques feuilles séchées de basilic pendant une vingtaine de minutes. Laissez refroidir et filtrez. Avec cette eau que vous pouvez conserver au frais, faites des gargarismes 2 fois par jour pendant une semaine.



Attention, en aucun cas l’utilisation ne doit se substituer à un traitement médical prescrit par un spécialiste. Le basilic peut en revanche venir renforcer certaines propriétés d’un médicament (avec par exemple ses vertus antibactériennes). Quoiqu’il arrive demander conseil à votre médecin si vous êtes en cours de traitement.



Avec les beaux jours qui arrivent, n’hésitez pas à parsemer vos plats avec des feuilles de basilic fraîches. De plus, il se cultive aussi bien en intérieur qu’en extérieur, vous pouvez donc en avoir chez vous, à portée de main.













