Le coup de gueule de Sadio Mané : "Il faut qu’on améliore l’état des pelouses" Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2019 à 10:53 | | 0 commentaire(s)| La victoire 2 buts à 0 sur le Madagascar, comptant pour le dernier match des éliminatoires de la Can 2019, n’a pas empêché Sadio Mané de pousser un coup de gueule sur la très mauvaise qualité des pelouses au Sénégal.

« On est content du résultat, même si ce n’est pas notre meilleur match. On est leader du groupe et je pense que c’était le plus important », a indiqué l’attaquant de Liverpool. Qui a déploré au micro de Wiwsport la mauvaise qualité des pelouses des stades sénégalais. « L’état du terrain n’était pas vraiment bien, un pays comme le Sénégal, il faut qu’on essaye d’améliorer les terrains de foot pour qu’on puisse s’épanouir ».

