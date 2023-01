Les marchands, personæ non gratæ sur leur "patrimoine": Le Collectif Set Setal de la Foire vilipende la Mairie Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 22:45 | | 0 commentaire(s)| Le torchon brûle entre la municipalité de Yoff et le Collectif Set setal de la Foire. En effet, les riverains veulent un meilleur cadre de vie, alors que la Mairie ne cesse de donner des autorisations aux marchands qui s'installent sur ce qu'ils appellent, leur patrimoine. Ils interpellent l'Ageroute, la DSCOS, pour trouver une solution à cette affaire et ont trouvé une coupable idéale, en la Mairie de Yoff.



Idrissa Elwalid Sow



