Les partisans de Karim WADE déclarent « la guerre totale » à Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye Dans une résolution parvenue à la rédaction de Leral.net, la plateforme des mouvements de soutien au Président Karim WADE installés au Sénégal et dans la Diaspora, appelle « toutes les forces éprises de justice et contre la dictature et l'oppression à la mobilisation générale pour la résistance populaire contre le coup d'État électoral que prépare Macky Sall.

APPEL À LA RÉSISTANCE POPULAIRE CONTRE L’OPPRESSION. RÉSOLUTION GÉNÉRALE.



Nous, responsables et membres de la plateforme des mouvements de soutien au Président Karim WADE installés au Sénégal et dans la Diaspora.



Sur le rejet de l'inscription sur les listes électorales du candidat Karim WADE annoncé par le ministre de l'intérieur,



CONSIDÉRANT que le candidat du peuple, Karim WADE s'est légalement inscrit et figure de manière définitive sur les listes électorales auprès de la commission administrative basée au Consulat du Sénégal au Koweït ;



Vu le récépissé d'inscription N° 80651515 en date du 16 avril 2018 à lui délivré par le président de la commission et visé par le représentant de la CENA;



CONSIDÉRANT que KARIM WADE n'est nullement concerné par l'article L31 du code électoral ;



CONSIDÉRANT la déclaration du ministre de la justice d’alors, Sidiki Kaba par laquelle il confirmait que KARIM WADE gardait intact de ses droits civiques et politiques se basant sur l'arrêté de jugement rendu par la CREI.



CONSIDÉRANT que le Ministre de l'intérieur est totalement incompétent au regard de la loi pour rejeter toute inscription sur les listes électorales et que la commission administrative du Koweït a enregistré ce 16 avril 2018 l’inscription définitive de Karim WADE, car sans aucune contestation ;



CONSTATANT que, le poltron Macky SALL qui a peur d’affronter Karim WADE dans une élection libre, transparente et démocratique, cherche par d’autres moyens encore à l’empêcher d’être candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019, après une détention arbitraire suivie d’un exile forcé hors de son pays ;



CONSIDÉRANT que le rejet de l’inscription de Karim WADE sur les listes électorales par Aly Ngouille NDIAYE, Ministre de l'intérieur de Macky SALL comme une DÉCLARATION DE GUERRE TOTALE ;



CONSIDÉRANT que Macky SALL et son Ministre de l'intérieur ont honteusement violé le code électoral sont des hors la loi ;



DÉNONÇONS le plan sans précédent de triche, de manipulation, de mensonge et de tentative désespérée de hold-up électoral à seulement quelques mois de la présidentielle de 2019 au Sénégal.



Nous, plateforme des mouvements de soutien au Président Karim WADE,



AFFIRMONS avec force et conviction que le PRÈSIDENT Karim WADE qui jouit de tous ses droits et qui est régulièrement inscrit sur les listes électorales est et reste candidat à l'élection Présidentielle de 2019 contre Macky SALL ;



DÉCLARONS avec force et détermination que nous ferons face au régime finissant de MACKY SALL, à son Ministre de l'intérieur et à son Conseil constitutionnel composé de magistrats couchés et aux ordres et que rien ni personne ne pourra l’empêcher de participer victorieusement à l'élection présidentielle du 24 février 2019;



APPELONS toutes les forces éprises de justice et contre la dictature et l'oppression à la mobilisation générale pour la résistance populaire contre le coup d'État électoral que prépare MACKY SALL,



EXIGEONS la nomination d'une personnalité neutre et consensuelle pour l'organisation d’une élection présidentielle démocratique en 2019 ;



METTONS en garde MACKY SALL et son ministre de l'intérieur contre toute tentative d’intimidation, d'arrestation, d'enlèvement ou de sabotage du retour de KARIM WADE au Sénégal ;



EXHORTONS les Sénégalais, les partis politiques et autres forces vives de la nation à s’organiser dans tous les villages et les quartiers du Sénégal pour créer une jonction et constituer des brigades populaires de lutte contre l’oppression et faire face à Macky SALL qui a fini de piller les ressources naturelles et les deniers publics de notre pays et plongeant ainsi tous les secteurs de notre économie dans des crises sans issue ;



DEMANDONS solennellement aux sénégalais particulièrement aux karimistes à participer massivement à la manifestation du 13 Juillet 2018 organisée par le Front National de Résistance.



C'est un devoir patriotique pour chaque citoyen de préserver les acquis démocratiques obtenus au prix de haute lutte et de douloureux sacrifices consentis par les Sénégalais.



La réussite cette manifestation prévue le 13 juillet sera le premier jalon de la révolution populaire qui va libérer le Peuple Sénégalais de l'oppression pour bouter le dictateur Macky SALL hors du Palais.

Tous à la manifestation du vendredi 13 Juillet 2018.

Vive la résistance patriotique, nationale et populaire.

DÉCLARONS solennellement que sans KARIM WADE, point d'élection présidentielle au Sénégal ;



Vive la résistance populaire contre l'oppression et la dictature.

Fait le 5 Juillet 2018

La plateforme des mouvements de soutien au Président Karim Wade





