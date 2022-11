Louga : Le programme Promovilles satisfait de l'état d'avancement des travaux

L'équipe de Promovilles est satisfaite de l'avancement des travaux des projets connexes et paysagés établis par l’État du Sénégal, dans la commune de Louga. Un budget de six milliards FCfa est mis à la disposition de ce programme, pour la réalisation d`importantes infrastructures modernes, en cours de construction dans la commune de Louga et la réhabilitation des routes et l’éclairage public, est déjà terminé. L`adjoint du maire monsieur Sylla, a remercié le président de la République, le Ministre du Développement Communautaire et la Coordonnatrice nationale de Promovilles. Il s'est réjoui des importantes réalisations à fort impact social, faites dans sa commune. Selon lui, c’est une forte demande sociale qui vient d’être satisfaite par le président de la République.