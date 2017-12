Macron interviewé par Delahousse: "Le pire du journalisme français"

Dimanche soir lors d'une édition spéciale du JT de France 2, les téléspectateurs ont pu assister à un entretien d'une quarantaine de minutes entre Emmanuel Macron et Laurent Delahousse. Un événement réalisé dans le Palais de l'Élysée, qui a attiré plus de cinq millions de personnes sur la chaîne, mais a vite déclenché des réactions mitigées, parfois virulentes.



C'est le ton de l'interview qui a déplu. Le journaliste a manqué d'audace, de pugnacité et posé des questions bien trop gentilles au président. "Les Français remercient Laurent Delahousse et France 2 pour ces questions pertinentes et cette irrévérence caractéristique pour éclairer l'actualité face au monarque présidentiel", a notamment écrit un député de la France Insoumise.



Michel Rose, le correspondant de Reuters à l'Élysée, a aussi partagé sa déception. "L'une des questions les plus percutantes de l'interview de Macron: Voici le sapin de Noël dans la cour, c'est la fin de l'année, que voulez-vous dire aux Français, n'ayez pas peur? Le pire du journalisme français déférent."









