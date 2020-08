Maïssa Babou Économiste : " il y a une manque de vision de la politique socio-économique et éducative... certains dirigeants africains sont des fous heureux Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 15:41 | | 0 commentaire(s)| Invité de L'ENTRETIEN de Leral TV, l'économiste Maïssa Babou a comme de coutume fait une analyse exhaustive de la situation économique du pays. Ainsi, Le Professeur Babou trouve inopportun certains projets de l'État tels que le Train Express Régional (TER) et Le Programme de bourses de sécurité familiale. Dans la même logique, l'universitaire pense que le système éducatif du Sénégal doit être réorienté vers les formations techniques pour donner l'opportunité à toutes les personnes d'avoir une qualification. Abordant la question de l'instabilité de certains pays africains à cause de dirigeants qui s'accrochent au pouvoir, Le Pr Babou , les qualifiant de fous heureux, estime que seule une révolution de la jeunesse africaine, comme ce fût au Mali, peut régler le problème.



Accueil Envoyer à un ami Partager