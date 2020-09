Mamadou Kassé, DG SICAP SA: " L'élection majeure pour choisir la tête de file de l'opposition...La question du 3e mandat n'intéresse que ceux qui visent le fauteuil du Président "

Le débat sur la tête de file de l'opposition continue d'alimenter les débats. En effet, DG de la SICAP SA, Mamdou Kassé est d'avis que l'élection présidentielle est plus determinante au Sénégal, et qu'elle devrait être l'élément de base. Toutefois, il estime que le président de la République est un démocrate doublé d'une capacité de leadership politique, pour écouter tous les acteurs.



À la question du troisième mandat, Le responsable politique de l'Apr juge ce débat prématuré, qui n'intéresse que ceux qui visent son fauteuil. Le Président Macky Sall est beaucoup plus préoccupé par le problème des sénégalais contrairement à ceux qui ne pensent qu'en 2024, s'est-il défendu ...