VIDEO - Mamadou Khouma : "Toutes les grandes villes doivent disposer d'un centre d'enfouissement"

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Conformément aux voeux du président de la République, Macky Sall de lutter contre l'insalubrité publique et l'encombrement des rues à travers tout le pays, le Préfet Mamadou Khouma va procéder au lancement de l'opération "Zéro déchet" dans la capitale du Niambour le 4 mai prochain. "On va démarrer l'activité au niveau de la préfecture pour montrer aux différents acteurs que nous pouvons le faire, en nettoyant les institutions. Mais aussi, en y greffant un don de sang. Car durant le mois de ramadan, les banques de sang souffrent d'un déficit", a-t-il fait savoir face à la presse. Ainsi, Mamadou Khouma a plaidé pour un changement de comportement, à travers la redynamisation et une bonne coordination des groupes de balayage dans les quartiers. Mais aussi, l'installation de centres d'enfouissement technique dans toutes les grandes villes du pays.



