Mame Diarra Fam au MP: "Le Yaa Boy et le Thiébou Dieune deviennent rares, aidez les pêcheurs" Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 16:08 | | 0 commentaire(s)| Mame Diarra Fam s'est adressée au ministre de la Pêche, Pape Sagna Mbaye en ces termes: "il faut aider les pêcheurs car les poissons deviennent de plus en plus rares", a-t-elle dit. Elle a salué l'initiative des pirogues en fibre de verre et exhorte la diminution des prix pour le rendre accessible à tous.



