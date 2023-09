Maouloud et ouverture des classes: Des pères de familles qualifient de problématique cette coincidence Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)| Le Maouloud et l'ouverture des classes sont deux événements différents qui approchent à grands pas avec seulement une semaine d'intervalle entre eux. Ce qui implique des charges financières importantes. Leral s’est rendue sur le marché de Petersen pour découvrir comment la population vit cette situation. Ainsi, des pères de familles ont qualifié de problématique cette coincidence, tout en indiquant le commerce ne marche plus.



