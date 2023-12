Marché de Ouakam : Quand les eaux usées empoisonnent la vie des commerçants et la population Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 19:48 | | 0 commentaire(s)| Au marché Ouakam et ses environs, c’est le calvaire ! Comme en témoignent ces images et des voix au micro de Leral Tv, les eaux usées empoisonnent le vécu des commerçants et de la population. Lançant un appel aux autorités locales et étatiques, une dame alerte sur la menace qui pèse même sur leur santé, avec des infections pulmonaires constatées, car même leurs maisons ne sont pas épargnées…Extraits d’un reportage….





Accueil Envoyer à un ami Partager