Matam: un cas de la fièvre hémorragique Crimée-Congo découvert à Bokidiawé (médecin-chef)

[Un cas de la fièvre hémorragique Crimée-Congo a été découvert au village de Bokidiawé, a t-on appris, jeudi, du médecin-chef du district sanitaire de Matam, Docteur Alioune Mbacké.



”C’est ce lundi que nous avons reçu un courriel du ministère de la Santé et de l’action sociale, à travers la Division de la surveillance épidémiologique qui nous faisait état d’un cas positif de la fièvre hémorragique Crimée-Congo dans la région de Matam”, a dit le médecin.



Docteur Mbacké s’exprimait au cours d’une visite au domicile du malade, à Bokidiawé, accompagné d’une délégation composée du chef du Service régional de l’Elevage, du Commandant de la Brigade d’hygiène et du point focal de l’Agence régionale de la santé.



A la suite de cette découverte, une équipe a été rapidement mobilisée et s’est déplacée sur le lieu pour ”s’enquérir de la situation afin de voir le cas à travers la patiente qui a été dépistée positive pour sa prise en charge optimale”, a indiqué le médecin-chef.



”Cela nous permettra de circonscrire rapidement la maladie sachant qu’elle est sous surveillance épidémiologique que le Sénégal suit particulièrement. Dès lors qu’on a qu’un seul cas, cela suffit pour déclencher une épidémie et démarrer toutes les procédures nécessaires pour limiter la transmission”, a-t-il expliqué.



Le but de ce déplacement est aussi, selon le médecin, de ”prendre en charge le cas dans tous ses aspects aussi bien chez les humains que les animaux domestiques”.



Il a annoncé également la tenue d’activités pour assainir l’environnement, à travers l’approche dénommée ”One Health”.



Le médecin-chef a fait savoir que pour le moment, seul quatre cas ont été découverts au Sénégal, dont deux à Kaolack et un à Dakar.



Aps