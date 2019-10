Mbao : Les proches d’Abdou Karim Sall et d’Abdoulaye Pouye à couteaux tirés Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019 à 13:50 | | 0 commentaire(s)| Les proches d’Abdou Karim Sall et d’Abdoulaye Pouye s’entre-déchirent. Appuyé par les délégués de quartiers et la communauté Lébou, le maire de la commune de Mbao demande au chef de l’Etat d’arbitre



Accueil Envoyer à un ami Partager