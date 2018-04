Me El Hadj Diouf, avocat de Barthélémy Dias : « On ne veut pas de liberté provisoire » « Le maire de Mermoz Sacré cœur Barthélémy Diaz n’a pas besoin de liberté provisoire. Il doit être libéré. Sa place n’est pas en prison », a dit l’avocat Me El hadji Diouf ce vendredi, à Dakar, au sortir du procès de son client qui sera délibéré le 17 avril prochain.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Avril 2018 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook