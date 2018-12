Me Ousmane Ngom : "djiko bi ma giss ci Président Macky Sall, moy da oyofal bopam*" Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 13:03 | | 3 commentaire(s)| Parmi les nombreuses personnalités qui ont pris part à la cérémonie de dédicace du livre « Le Sénégal au cœur », il y avait l’ancien ministre de l’Intérieur Me Ousmane Ngom. Interpellé sur ce qu’il pense de l’œuvre, Me Ngom a soutenu y découvrir les qualités d’un homme humble, accessible et généreux. Ça lui rappelle, dit-il, les enseignements d'Omar Ibn Khatab qui disait qu'un dirigeant doit s'intéresser à toutes les préoccupations de l'ensemble des couches sociales.

*" Ce que je connais du Président Macky Sall, c'est sa modestie, sa disponibilité

