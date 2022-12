Me Ousseynou Ngom, avocat Sonko: "On attend qu'on prononce le non lieu dans ce dossier"

Me Ousseynou Ngom, le conseil de Ousmane Sonko, après la confrontation est catégorique sur la suite à donner à ce dossier: "On attend la prononciation du non lieu, car aucune preuve n'a été déposée par l'accusatrice. Il n' y a eu ni vidéo, ni photos ni rien du tout. Mon client a adopté la stratégie du silence comme le lui permet la loi et elle qui criait sur tous les toits détenir des preuves n'a rien montré", a-t-il dit.