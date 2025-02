Microfinance: Le Sénégal Lance un Pacte Historique pour l’Inclusion Financière Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2025 à 02:44 | | 0 commentaire(s)| Le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire du Sénégal, en collaboration avec l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (APSFD), a signé un pacte ambitieux visant à promouvoir l’inclusion financière universelle.



Un Financement de Plus de 687 Milliards de Francs CFA

Doté d’un financement de plus de 687 milliards de francs CFA, ce partenariat, qui s’étendra de 2025 à 2029, a pour objectif de faciliter l’accès aux services financiers pour les populations les plus vulnérables. Cette initiative vise à renforcer l’autonomie économique des petits entrepreneurs, des agriculteurs et des acteurs de l’économie sociale et solidaire.



Des Mesures Concrètes pour une Inclusion Effective

Le pacte prévoit une collaboration étroite entre les ressources publiques et les institutions de microfinance (IMF). Le ministère s’engage à fournir un soutien financier aux IMF, qui, en retour, proposeront des prêts à taux préférentiels aux bénéficiaires. L’objectif est de contrer les pratiques financières souvent inaccessibles aux personnes à faibles revenus et de créer un environnement économique plus inclusif.



Un Engagement Aligné sur la Vision Sénégal 2050

Cette initiative s’inscrit dans la Vision Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de développement (SND). Elle ambitionne de générer des emplois durables et de renforcer la participation des organisations de l’économie sociale et solidaire dans le développement économique du pays.



Un Déploiement dès 2025

La mise en œuvre de ce pacte est prévue pour le premier trimestre 2025. Elle reposera sur plusieurs axes, notamment l’identification des bénéficiaires, la formation, l’accompagnement financier et la mise en réseau. L’ensemble de ces actions vise à garantir une inclusion financière efficace et durable pour les populations concernées.



Ce pacte marque une étape décisive dans la lutte contre l’exclusion financière et la promotion d’une croissance économique équitable au Sénégal.





Accueil Envoyer à un ami Partager