Motion de censure ? "Posez cette question à Yewwi Askan Wi", selon PAT

Mercredi 28 Décembre 2022

Pour PAT, cette 14e Législature est indigne, car ce n'est pas ce qu'on attendait d'elle. "Avoir des députés pour insulter et dénigrer, interrompre à tout-va, ce n'est pas responsable. Ousmane Sonko n'est plus député, mais il est l'absent le plus présent, vilipendé par la mouvance présidentielle qui vote de force tous les projets de loi", s'indigne le membre de Noo Lank. Interpelé sur la motion de censure, il répond : "Posez cette question à Yewwi".