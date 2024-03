Offre programmatique pour le secteur maritime, Serigne Mboup fait rêver les marins !

La candidat Serigne Mboup a reçu ce Jeudi, le mouvement des marins du Sénégal, au sein même de son QG. Une occasion opportune pour dévoiler son offre dans ce secteur. Les acteurs, eux, s'y voient dans son programme. Toutefois, ils ont tenu a exposer leur maux devant leur leader et futur président...

Je vous propose d'écouter le candidat Serigne Mboup et Ibrahima Diène, président du mouvement des Marins du Sénégal. Ils se sont exprimés à l'issue de leur échange au micro de Al Amine Senghor et Gnagna Kâ...