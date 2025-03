Parcelles Assainies / L’ADL s’engage à accompagner les maires : Diamé Signaté annonce une convention durable

Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, à travers l’Agence de Développement Local (ADL) et en partenariat avec l’Association Sénégalaise d’Appui à la Décentralisation et aux Initiatives Citoyennes (ASADIC-TAATAAN), a lancé un programme destiné à renforcer le développement économique des collectivités locales.



Ce projet prévoit la mise en place de Bureaux Économiques Locaux (BEL) dans neuf communes, avec pour objectif, de dynamiser l'économie locale et d'améliorer la gouvernance territoriale.



Un engagement fort du Directeur général de l’ADL

Lors du lancement officiel aux Parcelles Assainies, le Directeur général de l’ADL, Diamé Signaté a souligné que ce programme marque le début d’une convention de long terme entre l’ADL et les municipalités. Il a pris l’engagement ferme d’accompagner les maires du mieux qu’il peut, afin de leur fournir les outils et l’expertise nécessaires pour impulser un développement durable dans leurs communes.



Dans cette dynamique, des matériels informatiques ont été remis à la mairie des Parcelles Assainies, symbolisant la volonté de doter les collectivités de moyens concrets, pour une gestion efficace de leurs initiatives économiques.



Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de modernisation de l’administration locale, avec pour ambition, de rendre les communes plus autonomes et mieux préparées aux défis économiques. À travers cette convention, l’ADL entend poursuivre son accompagnement et renforcer la collaboration avec les collectivités, pour garantir un impact durable sur le terrain.