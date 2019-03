Photos : Lala Camara fauchée en plein envol

La voix de ta mère qui résonne encore « Adam sa diank bi demna, gnak na, Lala demna !!!!!!!! Les seuls mots prononcés avant de raccrocher. Mon Dieu ! J’ai cru être dans un rêve. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tout en espérant recevoir un autre appel pour me dire que non c’était une erreur. Hélas, mon téléphone n’arrêtait de sonner et cette perte se confirmait encore et encore.



Mon Dieu ! Mangui lay Djegalou, tayoumako. Mais c’était plus fort ma soeur est partie. Ina lilahi Wa ina ilayhi radjhoun. Lala est partie à jamais.

Pourquoi autant de haine entre nous sénégalais ? Pourquoi sénégalais bagne mbokam à tel point de lui ôter la vie ? Nagnou rafetal khôl yi, euleuk dîna meti ta yague.



Pourquoi pourquoi pourquoi ? Lala était une personne au vrai sens du mot, douce, gentille, belle, généreuse. Je me rappelle lors de mon séjour cet été en Italie chez tes parents, tu n’étais pas là mais cherchais toujours à prendre mes nouvelles. Et tu m’as dit avec ta si douce voix ‘Adam ton prochain séjour inchaAllah sera la destination Angleterre, tu viendras me voir, je m’occuperais de toi et on fera les boutiques, y’a de belles choses ici’ Mon Dieu ndeketer doulafi fek. Quand je pense à ta mère ndeysann qui m’a montré les nombreux cadeaux que tu lui avais offerts, elle était si contente dila gnanal.



Saches que amnga ngeureum wadjour, amnga nga ngeureum famille bi yeup. Lala Yalla boula thiat djitou. Ton papa, je prie Yalla mayko kholou mougn car on est tous témoin de son amour si profond.



Tes frères YAlla nagnou fi yague dila gnanal.

Reposes en paix petite sœur Lala Kamara

Reposes en paix petite sœur Fatou Binta Wilson

Votre sœur !