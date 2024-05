Pikine Tally Bou Magg : Plus de 300 artisans établis aux abords de la route, dénoncent le manque d'espace de travail Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024 à 16:34 | | 0 commentaire(s)| Plus de 300 artisans établis aux abords de la route de Pikine Tally Bou Magg, dans la commune de Pikine-Ouest depuis plus de 30 ans, dénoncent le manque d'espace de travail. Contraints d'utiliser les trottoirs, ces chefs d’ateliers exposent ainsi, les passants au danger de la circulation rapide des véhicules. Ils réclament l'attribution de 4,5 hectares de la Technopole de Pikine, pour créer un centre de production et d'exposition, afin de prévenir toute occupation illégale sur le site. Le maire de Pikine-Ouest, Cheikh Diop, ainsi que toutes les autorités compétentes, sont sollicités pour prendre des mesures appropriées.



