Plan d'expansion: Comment La Poste compte redynamiser le sous-secteur postal

La Direction générale du groupe La Poste est plus que déterminée à redynamiser le sous-secteur postal, après avoir traversé une zone de turbulences causée par des facteurs socio-économiques, dont la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne.

En effet, la situation financière jugée chaotique de la Sn Poste, a aujourd'hui amené les autorités étatiques à lui accorder une attention particulière.

En ce sens, les acteurs ont tenu ce jeudi, un atelier de partage et de validation du plan d'expansion de La Poste.