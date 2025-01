Popenguine : La journée d’Action de Grâce des 30 ans de Vie du groupe Jeune espérance, célébrée ce week-end

Un moment de rencontre avec Dieu, à travers des Partages d’Enseignements et d’Exhortations, a été privilégié à Popenguine. Emilie Faye Cabral se dit fière d’assister à cette cérémonie et appelle les fidèles à adorer leur Seigneur, seule voie du salut. Ainsi, elle n’a pas manqué de formuler des prières pour la communauté chrétienne, mais aussi, pour le Sénégal et les autorités du pays dans leur mission.