Présidentielle 2024 : Mouhamadou Lamine Massaly lâche ses vérités face aux détracteurs de Macky Sall et adoube Amadou Ba. Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Novembre 2023 à 14:50 | | 35 commentaire(s)| Le Président du parti Union pour une Nouvelle République, Mouhamadou Lamine Massaly n'a pas mis de gants pour détruire les membres de l'opposition, détracteurs du Président Macky Sall. Devant ses militants et sympathisants le leader de l'UNR adoube plus que jamais Amadou BA candidat de BBY pour la présidentielle du 25 février 2024 estimant qu'il est le choix idéal pour continuer les projets du Président Macky au Sénégal et ailleurs.

Pointé du doigt par certains responsables politiques de l'APR, le PCA de l'ONEFP écrase ces derniers et interpelle directement le président du parti, Macky Sall. Il s'exprimait à l’étape 10 ex Riaom de ses tournées politique, « un weekend, un quartier » qu'il mène pour le compte de la majorité présidentielle. deux enveloppes d'un million et 20 millions FCFA ont été décaisser pour accompagner les jeunes et les femmes du quartier 10eme.



Mounirou Mbengue



