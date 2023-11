Protection sociale et solidarité nationale: La République de Mauritanie s’inspire du Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 20:47 | | 0 commentaire(s)| La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, a reçu la République de Mauritanie, pour une période de 5 jours. Cette mission s'inscrit dans le contexte de la promotion de la protection sociale. Leur but est de s'inspirer du système de coordination de la protection sociale du Sénégal. D'après Madame Aminata Sow, la Déléguée générale de la protection sociale, cette coopération met en évidence l'engagement et la performance du Sénégal.

La République de Mauritanie a choisi le Sénégal, pour s'inspirer de son expérience dans le domaine du système de coordination de la protection sociale du Sénégal.



Selon M. Yakhoub Ahmed Aicha, Secrétaire général du Ministère économique du développement durable en Mauritanie, le Sénégal fait partie de ceux qui sont les plus avancés dans ce domaine. Ils auront ainsi, à partager leurs expériences, du 13 au 17 novembre, dans le sens de promouvoir la protection sociale.





